La reunión de la próxima semana con dueños de bares y antros será para tratar de llegar a un acuerdo sobre los apoyos que se les entregarán por el cierre obligatorio en agosto, pero no hay marcha atrás en la medida, así lo indica el mandatario Enrique Alfaro.

“Evidentemente la decisión sobre las medidas está tomada, pero vamos a escuchar y vamos a tratar de echarles la mano, no hay ningún tipo ni de satanización ni nada, que se estudie y se llegue a un acuerdo vamos a ver cómo ayudamos pero no están definidos todavía ni montos, ni padrones”.

Asegura que se dialoga con autoridades municipales para poner orden a los negocios de alitas, que tienen el permiso de restaurantes y laboran como bares. (Por Claudia Manuela Pérez)