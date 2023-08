Confirma el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, que la Comisión Federal de Electricidad no solicitó permiso para construir una antena en el interior de la escuela Carlos Pereira, ubicada en Tabachines.

Indica que este plantel se vio perjudicado en el inicio del ciclo escolar debido a estas obras.

“La Comisión Federal de Electricidad no nos informó a la Secretaría de Educación Jalisco ayer nos enteramos de esta situación, ya contactamos a través de la Secretaría General de Gobierno a la Comisión pues para pedirle el proyecto, saber qué están haciendo y por qué no nos había notificado y esto pues es una situación que se tiene que regularizar, no tiene que ser así.”

Los padres de familia de la escuela Carlos Pareira no quieren esa antena.

El Secretario de Educación reconoce que más de 100 escuelas en Jalisco tienen algún tipo de obra en su interior, pero la mayoría son de ampliación o rehabilitación. (Por Claudia Manuela Pérez)