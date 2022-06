Ante el paso de las más recientes oleadas de caravanas migratorias rumbo a los Estados Unidos, no hay un plan especial hasta el momento, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es normal lo que se está haciendo. No hay un plan especial. Sí vamos a reunirnos, una vez que regrese Marcelo Ebrard, para analizar el asunto migratorio, fundamentalmente por las elecciones en Estados Unidos, para hablar con claridad. Desde luego, la gente está necesitada, quiere trabajo. No ha habido respuesta”.

Por ello arremetió nuevamente en contra del Congreso de los Estados Unidos, ya que no ha podido aprobar 4 mil millones de dólares para un plan de apoyo a Centroamérica, solicitados por él mismo desde hace cuatro años, y en cambio, en unos cuantos días dio el visto bueno para otorgar 40 mil millones para armamento en Ucrania. (Por Arturo García Caudillo)