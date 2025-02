Sin previo aviso y sin un anuncio oficial para los vecinos que se verán afectados, el Gobierno de Tlaquepaque confirmó a Notisistema que, efectivamente, a partir de ya, se cobrará a los fraccionamientos por la recolección de basura.

Colonos de desarrollos como Terralta, lamentan haber tenido que enterarse a través del chofer de un camión recolector, esto luego de al menos una semana de atraso en el servicio.

“El chofer del camión me habló y me dijo: sabe qué señora ya no los van a dejar ir a Terralta. Yo pienso que en el cambio de administración debieron haberse acercado con nosotros a decimos”.

El argumento del municipio es que el cobro de la recolección, obedece a que son fraccionamientos privados y lo marca así el reglamento, sin embargo vecinos de este desarrollo habitacional, declararon que de los ocho cotos únicamente uno cuenta con régimen condominal.

La intención del ayuntamiento es cobrarles 380 por metro cúbico de basura. (Por Edgar Flores Maciel)