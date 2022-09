La Selección de Paraguay venció a México un gol por cero en juego amistoso celebrado en Atlanta.

El tricolor dominó el juego y tuvo más llegada, pero jamás pudo anotarle al arquero Antony Silva quien fue la figura. El único gol fue obra de Derlis González.

El técnico Gerardo Martino, al final lamentó las fallas a la ofensiva.

“Tuvimos muchas situaciones de gol, caímos en algunos minutos del partido, pero seguimos al frente con llegadas a gol, el control fue absoluto. Y bueno, a veces este tipo de partidos suelen tener un resultado adverso cuando uno no puede concretar toda la superioridad que se vio dentro de la cancha”.

Al final el equipo mexicano fue abucheado por los espectadores que acudieron al estadio en los Estados Unidos y a Martino no le gustó, al decir que hay quienes lo juzgan como enemigo de México. “Parece que soy el enemigo público número uno. Pero la gente no me conoce, si sabe cómo soy como persona, esto no pasaría. La gran preocupación es saber cómo esto incide en los jugadores. No está bueno que los jugadores salgan a defender al entrenador, no está bien eso”. México perdió 1-0 con Paraguay en la derrota número 10 de la era del técnico argentino Gerardo Martino. (Por Martín Navarro Vásquez)