Al confirmar que contenderá en la elección a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Gutiérrez Padilla, señala que el proceso de sucesión será muy diferente sin Raúl Padilla López

“Raúl no era un gran generador de ideas, pero se apropiaba de todas las ideas buenas que reconocía y que eran aportaciones de otros. Raúl abrevó muchísimo de muchos universitarios y de entre ellos de mi también y mucho. Mucho de lo que Raúl hizo eran aportaciones mías y mucho de lo que yo logré fue con su respaldo o prácticamente todo. Hicimos una buena mancuerna, una buena dupla. Raúl ya no está, Raúl era un hombre de sangre política, un político 24/7 que tenía prácticamente el control de todas las voluntades de peso político de la universidad y Raúl ya no está, y quienes hoy están, no son Raúl”.

El Consejo General Universitario responsable de la elección del rector general deberá instalarse a más tardar el 31 de octubre.

Gutiérrez Padilla indica que en la segunda quincena de noviembre, la comisión electoral deberá lanzar la convocatoria para el registro de candidatos. (Por Gricelda Torres Zambrano)