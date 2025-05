El doble homicidio de funcionarios del gobierno capitalino ocurrido la semana pasada no está relacionado con el atentado que él sufrió hace cinco años, ni con el intento de asesinato al periodista Ciro Gómez Leyva, dice el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“No hay ninguna relación al momento que indique que están vinculados el atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a éste. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule, pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes, como en otros casos lo hemos dicho aquí en la Ciudad de México. No importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso y a ayudar a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México”.

Como se recordará, García Harfuch sufrió un atentado en el 2020 cuando era el jefe de la policía capitalina. Esta agresión y la sufrida por el periodista Ciro Gómez Leyva, fueron adjudicadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. (Por Arturo García Caudillo)