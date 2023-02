A pesar de los pronósticos de sequía e incendios en el Bosque de la Primavera no habrá restricciones para el ingreso de paseantes, señala el director del OPD que administra este área verde, Gabriel Vázquez Sánchez.

Detalla que la semana pasada el bosque estuvo cerrado dos días debido a los dos incendios que se registraron en los parajes Los Volcanes y Latillas.

“Sí trabaja de manera habitual a menos de que hubiera una contingencia y eso en coordinación con las autoridades para previsión, para protección de los paseantes, pues haremos los cierres. Este fin de semana no hemos podido cuantificar porque fue muy abrupto, tuvimos que abrirlo el sábado, la contingencia no estaba claro cuando lo íbamos a abrir, el viernes en la tarde dimos la instrucción de que se abriera”.

Cabe recordar que el año pasado en Semana Santa , el bosque de la Primavera recibió a 40 mil paseantes. (Por Claudia Manuela Pérez)