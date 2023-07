Con triunfo de 2-0 ante Costa Rica en el estadio de los Vaqueros de Dallas, la Selección Mexicana de futbol cumplió con los pronósticos y clasificó a las semifinales de la Copa Oro, gracias a los goles de Orbelín Pineda de penal y Erick Sánchez.

Sin ser espectacular la victoria ante los “Ticos” ante los Ticos le da confianza al Tri dice Orbelín Pineda.

“Esperamos que la gente siga confiando en nosotros y nosotros seguir haciendo nuestro trabajo para agarrar nuestro mejor nivel, creo que hemos agarrado confianza, ese compañerismo que estamos mostrando en la cancha y hay que seguir paso a paso. Cualquier rival que nos toque sabemos que va a ser bueno nosotros nos prepararemos bien porque se viene un bonito juego para el siguiente”.

Por su parte, el entrenador Jaime Lozano indicó que el Tri es un equipo potente y candidato para ganar la Copa.

“El día de hoy un partido durísimo como esperábamos con una Costa Rica a la alza que venía haciendo bien las cosas lo que me deja un gran sabor de boca más allá de la victoria y me encanta no recibir gol, creo que somos un equipo potente al ataque y si mantenemos al atención, la concentración seguramente que seguiremos siendo candidatos a avanzar y a conseguir nuevamente la Copa”.

Panamá también clasificó a semifinales tras golear 4-0 a Qatar. El siguiente rival de México será el ganador del duelo entre Guatemala y Jamaica, mientras que los Canaleros se medirán al triunfador del duelo entre Estados Unidos y Canadá.

(Por Manuel Trujillo Soriano)