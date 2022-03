Sismo con magnitud de 5.7 grados en la escala de Richter con epicentro a 2 kilómetros de la localidad de Isla Veracruz, provocó que la alerta sísmica se activara en la Ciudad de México. Aunque el movimiento no se sintió, sí obligó al desalojo de casas particulares y edificios públicos, incluido Palacio Nacional, donde por protocolo se suspendió la conferencia Mañanera. Es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hablé por teléfono con el gobernador de Oaxaca y con el gobernador de Veracruz y hasta ahora no tienen información de daños mayores. Sin embargo, se está buscando toda la información. El reporte aquí en la ciudad es que no hubo daños mayores, no se sintió mucho, como les consta a ustedes, por lo menos aquí en el centro”. (Por Arturo García Caudillo)