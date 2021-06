La trabe de la Línea 3 del Tren Ligero ubicada en el cruce de Revolución y la 62, y que por medio de redes sociales se denunció presentaba un levantamiento, tiene esa posición de origen y no implica riesgo en la operación del tren, afirmó el titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Rolando Valle Favela.

“Son dos tramos, uno de ellos ya empieza una pendiente, esta girada la ballena y eso hace que una de las puntas se levante un poquitín y el tramo que está enseguida tiene un neopreono de una altura menor, entonces eso hace que haya un diferencial como de unos seis centímetros”.

Explicó que en la parte superior de las ballenas, sobre la loza, se cuelan unos bloques llamados plintos que nivelan los rieles sobre sus soportes, por lo que la situación de la trabe no genera afectación en la parte superior.

El director del Siteur no descarta que después surjan otros reportes de trabes donde se perciban diferenciales entre niveles, pero reitera, no provoca riesgos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)