El Ifetel trató muy mal a Telmex y a Telcel, obligándoles a apoyar a las empresas de telefonía extranjeras, dejando claro que no era tan autónomo como se creía y tampoco recibió apoyo de ningún presidente, asegura el magnate mexicano, Carlos Slim.

“La verdad no creíamos que necesitaran mucho apoyo ATT, que era la más grande del mundo, ni Telefónica, que era la más grande de Iberoamérica. Le dábamos apoyo a las grandotas, que era irracional. ¿Qué otro problema tuvimos con el Ifetel? Nunca nos dio la televisión de prepago, nunca no las dio y los presidentes tampoco”.

Además, señala, es mentira que Telmex sea una empresa preponderante.

“Entiende que Telmex no tiene preponderancia, hombre, entiende español. Telmex no tiene ninguna preponderancia, tiene cero de televisión de paga, cero participación de televisión de paga. En banda ancha debe tener como 38 por ciento. Telmex no es preponderante”. (Por Arturo García Caudillo)