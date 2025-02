El empresario Carlos Slim se dice muy optimista sobre el futuro económico de México y las decisiones de la presidenta Sheinbaum,

“Ha habido una cosa que yo no he visto en mucho tiempo, la presidenta se está viendo con empresarios, ya se reunió con los de Canadá, ya se reunió con los del Consejo Mexicano de Negocios, ya se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial. Ya se reunió hasta conmigo, ya nos reunimos hace tres meses, no recuerdo. Estamos de acuerdo todos en que hay que invertir, estamos de acuerdo en cambiar a México, estamos de acuerdo en proceso de sanear a México y de seguridad y de cosas por el estilo”.

Por ello brindó su apoyo al Plan México, pues sólo a partir de inversión, tanto pública como privada se puede crecer. Al mismo tiempo, respaldó la respuesta del gobierno mexicano ante la amenaza de aranceles del 25 por ciento, los cuales dice, no cree que se apliquen de forma generalizada. (Por Arturo García Caudillo)