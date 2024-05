Para evitar el desgaste tanto de maestros como de estudiantes, el secretario General de la Sección 47, Ilich González, demanda a la Secretaría de Educación Pública que se recorte dos semanas el calendario escolar, al considerar los once días al año que se le dedican al Consejo Técnico.

“Sí, sí, nosotros estamos defendiendo el tema de que se recorte con una lógica muy sencilla, los días de Consejo Técnico Escolar son días formalmente laborales y creemos que esos días que son once en el año, si los contemplaras para cierre del ciclo podrías ahorrarte por lo menos dos semanas del ciclo escolar para poder eficientar esto que decimos, el desgasta para niñas, niños y adolescentes y el desgaste para docentes”.

Y es que el calendario escolar que concluye en la tercera semana de julio, consideraba las clases extras para niñas, niños y adolescentes afectados por la pandemia, las cuales hoy ya no están justificadas, menos por el impacto de las altas temperaturas, sostiene el líder sindical. (Por Gricelda Torres Zambrano)