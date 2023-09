Las Atletas del Code Jalisco siguen dando brillo en selección nacional y ahora tocó el turno para las Tapatías Sofia Hernández Carranza y kendra Quiroz, quienes lograron medalla de bronce en sus respectivas categorías del Judo, en el evento Panamericano Cadete que se celebra en Calgary, Canadá.

Sofía se muestra emocionada pues así inicia su carrera internacional, con una presea.

“Faltando poco para que acabara el combate, volví a realizar una marcación; me dieron el gane, voltee con el árbitro, con mi entrenador y ya había ganado esa medalla que tanto me costó. Muy contenta y emocionada por el esfuerzo que he hecho, es mi primera medalla panamericana y el agradecimiento a mi familia por todo el apoyo”. Ambas atletas habían destacado en el Judo, con la selección del Code, en los Juegos Nacionales Conade. (Por Martín Navarro Vásquez)