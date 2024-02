Las solicitudes de juicio político en contra de jueces, ministros o magistrados no son algo raro, y por ello no debe asustarnos la decisión de Morena en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, asegura la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

“En alguna ocasión cuando yo era ministra de la Corte y no le gustó a alguien una resolución, también tuve ya ahí una denuncia de juicio político, o sea que esto no es algo extraño, es algo que normalmente se presenta. Yo te puedo decir que en muchas ocasiones algunos ministros tuvieron precisamente una denuncia de juicio político por alguna razón que no gustaba una decisión. Entonces yo creo que hay un Consejo de la Judicatura, pero el Consejo de la Judicatura tiene algunas limitaciones dentro de los lineamientos que tiene”.

Por tanto, explica, es necesario revisar los lineamientos bajo los cuales se rige el Consejo de la Judicatura, pero debe ser el propio consejo el que los modifique. (Por Arturo García Caudillo)