Para ser juzgador no sólo se requiere saber de derecho, también es necesario ser una buena persona, y esas son las cualidades que busca el comité evaluador de los aspirantes a convertirse jueces, magistrados y ministros, asegura el asesor de la Presidencia, Arturo Zaldívar.

“Tenemos un compromiso para arribar a un Poder Judicial diferente, más cercano, más humano, con mayor sensibilidad social, más honesto y que no esté comprometido con las élites económicas o con los poderes fácticos, sino con la justicia y con el pueblo de México. Nos estamos tomando esta labor con absoluta seriedad, porque sabemos lo que implica. Nos estamos jugando en esta etapa donde vamos a analizar los perfiles idóneos, el futuro y el éxito de esta reforma”.

En busca de participar en la elección judicial once mil 15 personas cumplieron con los requisitos formales, en tanto que siete mil 432 fueron descartadas. (Por Arturo García Caudillo)