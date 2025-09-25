A pocos días de que concluya septiembre, Mes del Testamento, el Registro Nacional de Testamentos reporta que solo 4.7 por ciento de los mexicanos ha realizado este trámite, mientras que 95 por ciento no ha definido el destino legal de sus bienes, lo que eleva riesgos para familias y propiedades.
Las entidades con mayor número de testamentos son Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.
Persisten mitos sobre su costo y la idea de que solo aplica para personas mayores o con grandes patrimonios. Especialistas recomiendan aprovechar este mes para evitar litigios familiares, proteger a beneficiarios y asegurar el valor de inmuebles a través de un testamento, donación o fideicomiso.
Sólo 4.7 por ciento de mexicanos cuenta con testamento, advierten especialistas
