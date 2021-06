Tras la aparición de un socavón en la avenida Tchaikovsky, entre Guadalupe y Tepeyac, junto a un edificio en construcción que quedó abandonado en 2017, autoridades volvieron a delimitar con cintas el carril donde se formó el agujero, pero el tema no ha sido resuelto de fondo.

Se colocaron encima del socavón unos plásticos negros para evitar que más filtraciones siguieran horadando el subsuelo.

La zona fue delimitada también por cintas del ayuntamiento.

No obstante, el agujero acusan vecinos, se estaría formado por la fosa de cimentación del edificio que no se terminó. No se colocaron contenciones a dicha fosa y ahí es donde se ha estado deslavado el subsuelo.

La formación preocupa tanto a los vecinos de la zona, que los padres de familia de una escuela contigua decidieron cambiar el ingreso de los estudiantes hacia otra vialidad para evitar transitar por la avenida Tchaikovsky. (Por Héctor Escamilla Ramírez)