A pesar de las movilizaciones de la CNTE, el noventa por ciento de los alumnos de educación básica pudieron tomar clases la semana pasada, afirma el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

“Más de 19 millones de niños y niñas, el 92 por ciento del total de los alumnos en básica, tomaron clases regularmente la semana pasada en 182 mil escuelas públicas de nuestro país. El 90 por ciento”.

La mayor afectación se registró en Oaxaca, donde más del noventa por ciento de escuelas se fueron a paro.

“En Oaxaca, el viernes no tuvieron clase 12 mil 484 de las 13 mil 137. Esto es el 95 por ciento”.

En Baja California Sur pararon 124 escuelas; en Chiapas tres mil 388 no tuvieron clases; 79 en la Ciudad de México; en Guerrero mil 375 no abrieron; en Chihuahua 214; Yucatán, 115; y en Zacatecas dos mil 195. (Por Arturo García Caudillo)