Lo único que pedimos es la abrogación de la Ley del ISSSTE, afirma la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Aracely Pérez.

“Somos maestros que salimos desde el 15 de mayo a exigir una jubilación digna, no privilegios, no letras doradas, no una semana de vacaciones, no un incremento salarial, a pesar de que es necesario. Únicamente pedimos una jubilación digna para todas y todos los trabajadores de la educación, pero incluso también para aquellos que no están luchando, los trabajadores del Estado que cotizan al ISSSTE y que por una o por otra razón no han salido a las calles”.

Los dirigentes de la CNTE reiteraron que donde se presente la titular del Ejecutivo harán acto de presencia para exigirle la abrogación de esta legislación y que este sábado harán un anuncio importante dirigido al pueblo, porque el gobierno federal no los ha querido escuchar. (Por Arturo García Caudillo)