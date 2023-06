Además de que el Congreso del Estado no cumple con su función de contrapeso, apenas uno de cada diez jaliscienses confía en los diputados, advierte el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides.

“El porcentaje de ciudadanos que confían en el Congreso es diez por ciento. Uno de cada diez. Y de ese diez por ciento está distribuido en quienes en nuestra encuesta, a la encuesta de Jalisco Cómo Vamos, respondieron algo 8.6 y solo 2.3 por ciento confían mucho en el Congreso. Existe un desgaste y deslegitimación de la figura de los legisladores, a quienes aprecian como representantes de partidos políticos y no de intereses ciudadanos”.

Al recapitular los resultados de un estudio sobre el trabajo de los diputados de Jalisco, Chacón Benavides insiste en que los jaliscienses consideran que el Congreso no es autónomo del ejecutivo estatal que encabeza Enrique Alfaro. Tampoco legisla con perspectiva de género, pese a que por primera vez las mujeres son mayoría. (Por Gricelda Torres Zambrano)