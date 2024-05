Los municipios tienen la potestad de decidir si decretan ley seca el próximo domingo 2 de junio, fecha en que se realizará en Jalisco la elección concurrente, explica la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, Paula Ramírez.

“Es potestativo. El Código Electoral establece que esta es una circunstancia que puede o no fijarse por parte efectivamente de los gobiernos municipales. Hemos tenido experiencia de todo, en algunos sí en otros no, según del proceso electoral del que se trate, pero está, digamos, en la cancha de los gobiernos municipales determinar si habrá o no habrá ley seca por lo que hace a su demarcación territorial”.

La Cámara de la Industria Restaurantera pide a la autoridad que en esta elección los deje fuera de la ley seca, con el objeto de no afectar su economía.

Por lo general, entra en vigor desde el primer minuto del domingo y termina después de las 6:00 de la tarde. (Por Gricelda Torres Zambrano)