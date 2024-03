Luego que normalistas de Ayotzinapa derribaran con una camioneta de la CFE, una puerta de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el hecho y aseguró que lo único que buscan es provocar.

“Que ya es un movimiento en contra de nosotros, que llevan como una semana, que fueron a Gobernación y rompieron vidrios, ayer en la Lotería Nacional. O sea, es un plan de provocación clarísimo. Y entonces nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. No, no, no, no, no va a escalar, no, no, no. Es que lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta. Nosotros no somos represores. Pero se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar”.

Y aseguró que quien recibirá a los representantes de este movimiento será el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina. (Por Arturo García Caudillo)