Luego de que el Gobierno de Zapopan decidió cancelar el espectáculo “Hermanos de Leche, especial Día de Muertos”, donde participa el comediante Adrián Marcelo, a quien acusan de promover discursos de odio contra las mujeres, Edgar Méndez, director General del Teatro Galerías mencionó que la vara no es pareja para todos.

“Es un foro abierto que cada quien puede expresar su opinión de la manera que le guste, sea la correcta o no sea la correcta para quien lo juzgue, pero como juzgar, pues ahora sí que la vara no es pareja, pues aquí se fue esto más por grupos sociales y por presión mediática más que tener un criterio coherente y parejo hacia todo este rubro del espectáculo u otros rubros que te digo que en realidad si están oscuros”

Edgar Méndez aseguró que los comediantes están sorprendidos por lo sucedido en Zapopan y en los próximos días anunciarán cómo será el reembolso de los boletos del show que estaba programado para el 1 y 2 de noviembre en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)