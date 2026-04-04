Se acabaron los invictos en la Liga MX. El Querétaro dio la sorpresa al vencer un gol por cero al Toluca, al continuar la fecha 13 del Torneo de Clausura 2026.

Alí Ávila fue el autor del gol con el cual los Gallos Blancos le propinan la primera derrota del certamen a los bicampeones Diablos Rojos, que se quedan con 26 unidades en el tercer sitio y los queretanos llegan apenas a los 11 puntos. El equipo de Antonio Mohamed había mantenido buen paso en el torneo, pero fue detenido por los Gallos, en el estadio La Corregidora. (Por Martín Navarro Vásquez)