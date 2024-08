El encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, justificó haber evitado la detención del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y asegura que actuó apegado a la Ley.

“Aclaramos que bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate, como equivocada y dolosamente se ha señalado, cumplimos estrictamente la Ley como nos fue conferido. La aprehensión de una persona sin agotar las formalidades esenciales del procedimiento, constituye la privación ilegal de la libertad, acto constitutivo de delito y que además violenta el debido proceso, lo que hubiera resultado en una declaratoria de ilegal detención”.

Reiteró que aunque la Fiscalía de Chihuahua pidió la colaboración de la Fiscalía capitalina, ésta no había respondido y por tanto no contaba con el aval para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción. (Por Arturo García Caudillo)