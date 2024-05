Aunque la Corte Internacional de Justicia decidió no dictar medidas provisionales al Gobierno de Ecuador, sí consiguió que se comprometiera a respetar la Embajada de México en Quito, afirma el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio.

“Que si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora, porque si lo llegara a hacer, no sólo violaría un compromiso jurídicamente vinculante con la Corte sino su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos”.

De esta forma, añade, se avanza en el camino a la normalización de relaciones diplomáticas. (Por Arturo García Caudillo)