Pese al aumento que se registró desde el primero de diciembre en varios productos de la embotelladora Coca Cola, los mexicanos no disminuyen el consumo de refresco y jugos, reconoce Carlos, uno de sus distribuidores en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Sí, pues la Coca es el refresco más vendido aquí en México y en todo el mundo, yo creo, y la oca se va a seguir vendiendo, la gente no va a dejar de consumir Coca, es lo que más se vende ahorita -¿No disminuyó el número de pedidos?- No, no, no, no, no, no, la Coca siempre se va a vender y yo pienso que siempre se va a vender, pues”.

El de diciembre es el tercer incremento que se da en los productos de Coca Cola en el 2022, por lo que para las fiestas de Navidad y fin de año los mexicanos y tapatíos pagaron más caro el costo de 43 productos.

En promedio aumentaron entre uno y dos pesos (Por Gricelda Torres Zambrano)