Un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní en aguas internacionales del océano Índico, informó el secretario de Defensa Pete Hegseth durante una rueda de prensa en el Pentágono.

De acuerdo con autoridades militares, el navío identificado como IRNS Dena fue destruido con un torpedo Mark 48, en lo que sería el primer hundimiento de una embarcación enemiga por un submarino estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

El ataque se enmarca en la ofensiva militar de Washington y Israel contra Irán, que según el Pentágono ha alcanzado más de 2 mil objetivos y debilitado la fuerza naval iraní.

Equipos de rescate de Sri Lanka reportaron al menos 32 sobrevivientes entre la tripulación.