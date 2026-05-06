En punto de las once de la mañana sonaron las alarmas de edificios públicos y privados, avisando del primer macrosimulacro de sismo del 2026, que en Jalisco supuso una intensidad de ocho con epicentro en Chamela Municipio de La Huerta.

Jalisco Alerta emitió mensajes a través de los teléfonos celulares, refiriendo que este ejercicio que realiza Protección Civil del Estado, es para fortalecer la capacidad de respuesta.

Destacó en el texto que esto no es una emergencia real, en estos momentos la dependencia hace un balance del macrosimulacro. (Por Gricelda Torres Zambrano)