El Guadalajara sufrió su segunda derrota consecutiva y tercera en el Torneo de Clausura de la liga MX, al caer anoche 2-1 ante León en el estadio Nou Camp. Los “Panzas Verdes” se impusieron con goles de Víctor Dávila y Osvaldo Rodríguez, mientras que por el el Guadalajara acortó distancia Cristian “el Chicote” Calderón.

El técnico de las Chivas, Marcelo Michel Leaño, dijo que no tiene ningún temor sobre su futuro porque el equipo puede mejorar.

“Yo no tengo ningún temor al contrario, si logramos mantener los bueno minutos que tuvimos en algunos momentos de los partidos anteriores que hemos tenido momentos de lucidez contra Mazatlán en algún momento contra Querétaro también en gran parte del partido vamos a ser capaces de sumar de a tres que es lo que la gente quiere obviamente como loe he dicho nosotros queremos hablar en la cancha”.

Con el triunfo los Panzas Verdes llegaron a 8 puntos y Chivas se quedó rezagado con 7 unidades.

Por su parte, los Tigres derrotaron 2-1 al San Luis con anotaciones del paraguayo Carlos González y del francés André Pierre Gignac en el estadio Universitario, los potosinos descontaron con autogol de Lichnovsky. El entrenador de los “Felinos” Miguel Herrera dijo que lo tiene contento el que su equipo sea de los que más goles anota en el Torneo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)