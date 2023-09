Las Chivas del Guadalajara sufrieron su segunda derrota consecutiva al caer por 2-1 ante Monterrey en la continuación de la fecha 7 del Torneo de Apertura de la Liga MX. Los Rayados tomaron ventaja desde el primer tiempo con doblete del español, Sergio Canales, el segundo tanto en tiro penal. Los Rojiblancos anotaron en primera instancia por conducto de de Roberto Alvarado pero el gol fue anulado por el VAR, posteriormente marcó Ricardo Marín.

Del triunfo habló el entrenador de los Regios, Fernando “Tano” Ortiz.

“Fue un muy buen primer tiempo nuestro, el segundo tiempo jugamos ante un gran rival que jugó en su casa con su gente que influyó bastante, creo que el segundo tiempo no fue lo que esperábamos, pero se ganó en una cancha difícil, no veníamos con resultados que queríamos pero estábamos tranquilos que estábamos en el camino de lograr las victorias y hoy se demostró que éste es el camino que vamos a seguir caminando para las victorias”.

Por su parte, el técnico de las Chivas, Veljko Paunovic, estuvo muy a la defensiva en la conferencia de prensa y dijo que respetaron demás al rival: “Creo que en la primera parte respetamos demasiado al rival no estuvo bien hasta el momento de concederles el segundo gol y ahí hubo una reacción; en el descanso del medio tiempo también hubo una buena reacción del equipo sobre todo a la determinación con la que salimos a jugar la segunda parte donde fuimos el equipo que llevó la iniciativa con muchas jugadas y llegadas al área que podrían haber resultado en gol”.

De esta manera el “Rebaño” sufrió su segunda derrota al hilo previo al clásico nacional contra el América, el cual se disputará hasta el sábado 16 por la pausa que se avecina en el Torneo local por la fecha FIFA.

(Por Manuel Trujillo Soriano)