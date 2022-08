En este regreso a clases quienes más sufren son las mamás que por vez primera deben separarse de sus hijos para dejarlos en su primer día de kinder.

La mayoría de los niños muy emocionados presumían sus uniformes y útiles escolares nuevos, mientras las mamás apretaban la garganta para no llorar.

“Ay no como con angustia -¿Aún cuando ya lo ha vivido otras veces?- Sí pues es el chiquito, ya como que mi hija de once años y ya es el más chiquito, pues sí se siente que te hace falta -¿Quién sufrirá más, el niño o la mamá?- Pues yo digo uno de mamá”.

Y mientras las mamás se muerden las uñas de los nervios, los niños muy orondos así contestan.

“-Oye, ¿Cómo te sientes?, ¿estás emocionado?, ¿estás nervioso?- Feliz”.

Feliz primer día de clases para todos, incluso las mamás. (Por José Luis Escamilla)