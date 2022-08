Además de los recursos legales a su alcance, el primer paso de los afectados del fraude de AJP será investigar las propiedades del abogado, Luis Oswaldo Espinoza Marín y socios de los que se dispone para reparar el daño, sugiere el juez de lo mercantil, Daniel Herrera.

“Primero, la denuncia penal en contra de este señor Luis Oswaldo, ya no tiene caso presentar la denuncia porque al morir se extingue la acción penal, pero quiero pensar que no fue el único implicado, y este tamaño de negocio no es una sola persona la que lo maneja, tiene que haber más implicados. En cuanto a las demandas mercantiles es posible, si tenemos algún tipo de documento, un pagaré, un contrato, se puede demandar mercantilmente”.

El asunto es que si el afectada gana el juicio mercantil, haya propiedades a embargar.

Por supuesto, si no hay documentos, poco se podrá hacer. (Por Gricelda Torres Zambrano)