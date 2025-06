Ante la detención de 42 mexicanos en las redadas migratorias en Los Ángeles, California, el director del Centro de Derechos Humanos del Iteso y especialista en migración, Enrique González Araiza, enlista algunas recomendaciones a los connacionales para evitar ser víctimas de algún abuso de autoridad.

“Que uno de los derechos principales cuando somos sometidos procesos de detención migratoria es siempre permanecer en silencio, porque lo que nosotros digamos dentro del procedimiento puede ser usando en contra la autoridad. También expresarle a la autoridad si está detenida la persona o puede seguir su camino. Siempre decir que no está uno de acuerdo con la revisión física como en el lugar, en la casa o donde se encuentre”.

González Araiza, le recomienda a los jaliscienses radicados en Estados Unidos, que si son detenidos no firmen ningún documento que no comprendan y tampoco se resistan a la autoridad. (Por Gricelda Torres Zambrano)