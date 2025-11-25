Un individuo ajeno al Aeropuerto Internacional de Guadalajara ingresó ilegalmente a una de las pistas y se colocó junto a la turbina de un avión comercial, lo que activó el protocolo de seguridad este martes.

El personal neutralizó al intruso y aseguró la zona, motivo por el cual la pista fue cerrada temporalmente y se suspendieron despegues y aterrizajes.

El sujeto quedó a disposición de la Guardia Nacional y del Ministerio Público.

El incidente generó retrasos en siete operaciones antes de que el aeropuerto normalizara actividades e iniciara una investigación interna sobre el acceso indebido. (Por Edgar Flores Maciel)