Una mujer de aproximadamente 50 años fue agredida por un desconocido que le arrojó un polvo en el rostro en el cruce de las calles Terranova y Pablo Neruda, en la colonia Providencia, de Guadalajara.
La víctima presentó irritación ocular y molestias en la cara, por lo que fue trasladada a un hospital privado.
De acuerdo con testigos, la agresión ocurrió tras acercarse a una ferretería y luego de una discusión vial.
Tras recibir ayuda en un banco cercano, se activó el botón de emergencia.
Sujeto lanza polvo en rostro de mujer en colonia Providencia
