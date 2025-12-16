Una mujer de aproximadamente 50 años fue agredida por un desconocido que le arrojó un polvo en el rostro en el cruce de las calles Terranova y Pablo Neruda, en la colonia Providencia, de Guadalajara.

La víctima presentó irritación ocular y molestias en la cara, por lo que fue trasladada a un hospital privado.

De acuerdo con testigos, la agresión ocurrió tras acercarse a una ferretería y luego de una discusión vial.

Tras recibir ayuda en un banco cercano, se activó el botón de emergencia.