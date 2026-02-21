La secretaria de Medio Ambiente, Paola Bauche, informa que suman 130 mil verificaciones hechas en Jalisco en lo que va del 2026.

La funcionaria indicó que poco más del 60 por ciento de los vehículos sí pasan la verificación.

“Traemos sesenta y tantos por ciento de aprobación, cercano al 70 si no me equivoco. Generalmente cuando no pasan es por la inspección visual que es la primera etapa que se revisa y es porque no traen el tapón de la gasolina, el mofle viene caído, este tipo de circunstancias que hace que el auto no debería de estar en circulación porque está generando mucha contaminación”.

Resalta que durante 2025, hubo más de un millón de verificaciones hechas en el estado. (Por Marck Hernández)