Suman más de 19 mil vehículos sancionados por no cumplir con la verificación responsable, informa la Secretaría del Medio Ambiente.

Detalla que al corte del 8 de octubre se han realizado más de 581 mil pruebas de verificación vehicular, con un porcentaje general de aprobación del 72 por ciento.

Indica la dependencia que siguen los operativos para sancionar a los automovilistas que no han cumplido con este trámite que es obligatorio, tanto el módulo itinerante como el escuadrón verde que aplica revisiones exprés en diferentes puntos de la ciudad en un solo día.

La multa por no hacer la verificación es de dos mil 74 pesos. (Por Claudia Manuela Pérez)