La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reportó anoche que registran 22 personas muertas por la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa.

De acuerdo con la lista, el nombre que se suma es Abril Díaz Castañeda quien estaba hospitalizada en el Magdalena de las Salinas.

Además se reportan 25 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la capital del país y 37 han sido dadas de alta.