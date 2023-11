Luego que organismos civiles presionaron para que este fin de semana no se suspendiera la búsqueda de cuerpos en las siete fosas clandestinas localizadas la semana pasada en la colonia Brisas de la Primavera de Zapopan, se elevó a 54 el número de bolsas con restos humanos halladas en este paraje. También se encontraron dos bolsas con ropa, una con prendas de mujer y otra con ropas de varón.

El fundador del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, señaló que sólo se han procesado cuatro de las siete fosas del sitio y explicó que faltaría una revisión de los predios cercanos donde también podría haber restos humanos. El activista pidió a la Fiscalía generar mecanismos para que no se deje de buscar a desaparecidos en fines de semana

“Si así es, o que hubiera guardias no, si no se labora un día pues que vaya una guardia, porque además de ser un tema muy doloroso para las familias, pues también el estado debería comprender que para el mismo estado se les complica más dejar estas fosas abiertas”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)