En Jalisco se han registrado cinco casos relacionados con el reto viral en redes sociales denominado “tiroteo mañana”, en el que estudiantes, principalmente de educación básica, advierten sobre supuestas agresiones armadas contra compañeros y personal escolar, informó el titular de la Secretaría de Educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Hay un tratamiento especial, digo por discreción en la situación de los niños solo les podría decir que hay un acompañamiento, que siguen estudiando y que bueno pues han reconocido que tenían una intención solo de broma, solo de seguir un reto, un desafío, tratar de quedar bien con otros compañeros, y hay que llevar cada joven a entender que esto es un absurdo”.

Flores Miramontes precisó que, hasta el momento, todos los casos han sido bromas de mal gusto; sin embargo, advirtió que tanto las autoridades educativas como las de seguridad pública no pueden minimizar estos hechos, por lo que reiteró el llamado a la comunidad estudiantil a evitar este tipo de conductas. (Por Edgar Flores Maciel)