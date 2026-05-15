Autoridades de Jalisco confirmaron la muerte de una segunda víctima por la explosión registrada la noche del jueves en el centro del municipio de Amatitán.

De acuerdo con Protección Civil de Jalisco, la víctima es una joven de 22 años que permanecía hospitalizada en estado grave en el Hospital Zoquipan, en Zapopan.

Tras este deceso, el saldo actualizado del accidente es de dos personas fallecidas, cuatro lesionados graves y siete más en condición regular, quienes reciben atención médica en distintos hospitales de la entidad. (Por Edgar Flores Maciel)