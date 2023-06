México tuvo otra Jornada muy productiva, este martes, con varias medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 y sigue peleando codo a codo el primer lugar del medallero con Colombia, ambos países ya rebasaron las 30 preseas doradas

En el pentatlón moderno, Mariana Arceo y Duilio Carrillo se coronan campeones en el relevo mixto. En tiro, Daniel Urquiza se lleva la medalla de oro en la prueba individual masculina de pistola 10m aire. Carlos Quintero, José Sánchez y Carlos Quezada se quedaron con el primer lugar en la prueba por equipos de rifle 50m, 3 posiciones.

El halterista Josué Medina conquistó la medalla de oro en la división de 109 kg en la modalidad de Arranque con 168 kg.

La natación artística no se quedó atrás y aportó una más de oro, con Itzamary González y Diego Villalobos, en el dueto libre mixto.

En el voleibol de playa varonil, Juan Virgen y Miguel Sarabia derrotaron en la final a Noslen Diaz y Jorge Alayo de Cuba por 2-1.

La directora de la CONADE, Ana Guevara, está contenta con el paso de los deportistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“México va muy bien en número de medallas pero cada disciplina es importante, entonces hay que esperar que los atletas hagan lo que saben y que disfruten la competencia, no hay exigencia por ganar, no hay exigencia por tenerlo, no se reparten aquí boletos para nada, hay ciertas disciplinas solamente las que dan participación en Panamericanos, creo que son 12 nada más, y el resto pues es literal competencia de fogueo y de deshielo para algunos y de primera participación para otros pero no hay por la parte nuestra no hay exigencia”.

Ana Guevara fue entrevistada en Tlaxcala, a 100 días del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, y dijo no tener ningún comentario sobre la apelación que presentó la CONADE, a la orden de un juez de pagar las becas al equipo de natación artística y asegura que ella en todo momento ha respetando lo que dice la ley.

(Por Manuel Trujillo Soriano)