La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) y el ayuntamiento de Chapala realizaron este lunes un recorrido de vigilancia en la zona conocida como Las 6 Esquinas, en el Lago de Chapala, tras reportes ciudadanos sobre la presencia de cientos de peces muertos. Durante la inspección se localizaron once ejemplares en descomposición, presuntamente tilapias, distribuidos en dos puntos distintos de la orilla.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, se trata de un caso aislado y sin evidencia de una afectación ambiental mayor. Como parte del protocolo, se notificó a la Comisión Estatal del Agua y a la PROFEPA para dar seguimiento al caso, mientras que consultas realizadas con pescadores y autoridades de municipios vecinos como Jamay, Ocotlán y Tizapán El Alto confirmaron que no se han detectado incidentes similares.

Aún no se ha determinado la causa de la reciente muerte de los peces. (Por Usi Toledo Aguayo)