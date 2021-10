Todo listo para la realización de la Romería de la Virgen de Zapopan que aunque no contará con asistentes requiere de una logística especial.

El Presidente Municipal de Guadalajara Pablo Lemus Navarro recorrió el primer cuadro, en particular la parte cerrada a los peatones, para revisar el operativo que estará integrado por casi dos mil servidores públicos

Reiteró que no se dará a conocer la ruta de la Romería para evitar que los fieles salgan a observar el recorrido.

“No podemos dar a conocer cuál es el recorrido. No, va a ser en carro como fue el año pasado pero recuerden que hay dos rutas que se han seguido digamos en los últimos siete, ocho años. La ruta por Ávila Camacho y la ruta por Américas. Todavía no sabemos cuál es la ruta que se va a seguir mañana”.

A esta hora del día el centro tapatío luce cada vez con menos gente y gran parte de los negocios comenzaron a bajar las cortinas ante los cierres viales y peatonales. (Por José Luis Escamilla)