Pese a que no se encontraron señales de alarma, este miércoles personal de Protecció0n Civil y Bomberos, así como ingenieros civiles, continuarán la supervisión del Mercado Corona, particularmente en el área de estacionamiento, el cual desde su construcción tiene problemas de filtraciones de agua.

“El día de hoy todavía vamos a estar trabajando en esa evaluación, tanto nuestros ingenieros como ingenieros de Obras Públicas, particularmente en el área de estacionamiento para descartar cualquier cualquier situación. Como te repito, afortunadamente hasta este momento no encontramos alguna grieta o deformación en algunos de los elementos estructurales del mercado”.

El director de Protección Civil sostiene que el mantenimiento del Mercado Corona ha sido adecuada, por lo que se encuentra en buenas condiciones. No descarta que el movimiento de piso como el registrado ayer pudiese repetirse en otras áreas, sobre todo cuando haga mucho frío o calor. (Por Gricelda Torres Zambrano)