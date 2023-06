Supervisores de zona de la Secretaría de Educación se manifestaron en las puertas de Palacio de Gobierno para reclamar el pago del concepto plaza complementaria, que no se los han hecho válido a pesar de cumplir con los requisitos desde hace más de cinco años.

Este pago es una homologación al sueldo de un profesor de secundaria; a supervisores que han subido a este cargo no se los han querido hacer válido dándoles diversas excusas. Los docentes acusan que el dinero para estos pagos existe, pero no se los han entregado. Esta tarde sostendrían una reunión con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno. Habla una afectada:

“Tenemos cinco años en esta situación, hemos metido oficios tanto con el Secretario, como con el gobernador como con nuestro representantes sindicales, todos nos escuchan, sí nos escuchan, pero no nos dan solución, no nos resuelven”.

Muchos de estos supervisores cubren varios municipios de Jalisco y el sueldo que actualmente tienen no es suficiente para salir a carretera o pagar casetas, por ello la necesidad del pago de la plaza complementaria. (Por Héctor Escamilla Ramírez)