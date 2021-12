Confirma la jefa del departamento del Área de Salud Animal de Tlaquepaque, Samara Razo, que los seis perros encontrados muertos la semana pasada en la colonia Parques Colón no tenían heridas.

“La mayoría eran caninos grandes, eran cuatro perritos grandes, uno mediano y uno chiquito, pero no tenían huellas de maltrato físico tampoco, no pareciera que les hubieran hecho nada”.

Señala que ahora en la Fiscalía del Estado es la que se encarga del tema.

En tanto, los seis perros fueron ya incinerados. (Por José Luis Jiménez Castro)